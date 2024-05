A história de amor continua. Fary é o novo presidente do Boavista

Fary Faye é o novo presidente da SAD do Boavista. Uma história de amor que se prolonga, depois das duas passagens pelo Bessa como jogador, num total de oito temporadas.

No site oficial, o Boavista informa que Fary foi eleito, esta terça-feira, com 99,9% dos votos favoráveis do capital social representado na reunião (92,37%). Já tomou posse para o mandato 2024/26, sucedendo a Vítor Murta, que se demitiu depois de o acionista maioritário da sociedade, Gérard López, não o ter convidado a continuar.

Nascido no Senegal, Fary Faye chegou a Portugal pela porta do Grupo União Sport, em 1996, e rumou ao Beira-Mar dois anos mais tarde. Depois de cinco anos em Aveiro, mudou-se para o Boavista, onde permaneceu durante quatro temporadas. Regressou ao Beira-Mar por duas épocas e ainda fez outra no Desportivo das Aves, antes de regressar, em 2011, ao Bessa, onde ficou por mais quatro anos, até pendurar as botas.

O antigo ponta de lança, agora com 49 anos, venceu uma II Liga e uma Taça de Portugal pelo Beira-Mar, além de se ter sagrado melhor marcador da I Liga na época 2002/03, a par de Simão Sabrosa, do Benfica.

Fary Faye já integrava a estrutura do Boavista desde 2015, tendo exercido, entre outros, os cargos de diretor executivo, diretor desportivo, e partir de maio de 2023, administrador na SAD.