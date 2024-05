“Garras no título”: a Tertúlia Bola Branca está de volta

Na ressaca do título do Sporting, o 20.º da história do clube, a Renascença volta a reunir a Tertúlia Bola Branca para debater as virtudes dos novos campeões nacionais, as inovações e aparente promessa de Rúben Amorim e os problemas de Benfica e FC Porto. Esta emissão, conduzida por Hugo Tavares da Silva, arranca às 18h30 e conta com Litos, ex-futebolista do Sporting, o treinador e comentador Afonso Cabral e os jornalistas Rui Miguel Tovar e Luís Aresta, o editor de Desporto da RR.

Pode acompanhar esta edição da Tertúlia Bola Branca em direto no site da Renascença, em rr.pt, e também no YouTube (aqui).