Arouca bate recorde de transferências com venda de Rafa Mujica

Rafa Mujica está prestes a trocar o Arouca pelo Al-Sadd, do Qatar. Custará cerca de 10 milhões de euros e será a maior transferência da história do clube.

O ponta de lança espanhol de 25 anos levava 23 golos e cinco assistências em 36 jogos pelo Arouca esta época, dos quais 20 foram no campeonato. Era o terceiro melhor marcador, apenas superado por Simon Banza, do Braga, e Viktor Gyokeres, do Sporting.

Mujica esteve as últimas duas épocas no Arouca. Marcou 14 golos na época passada.

Os 10 milhões que o Arouca se prepara para encaixaram superam, e de que maneira, o anterior recorde, estabelecido no verão passado com a venda de Antony para os Portland Timbers, da MLS, por 3,2 milhões de euros.

O espanhol, que foi associado aos maiores clubes portugueses, já ficou de fora do jogo com o Estrela da Amadora e o técnico Daniel Sousa confirmou que o jogador estaria "numa negociação" para sair do clube.