Benfica ou Sporting? Decisão na última jornada

Benfica e Sporting ganharam na jornada 21 e vão decidir o título de futebol feminino no último jogo do campeonato.

Este domingo, as encarnadas ganharam 1-0 (golo de Chandra Davidson), fora, contra o Valadares-Gaia e as leoas derrotaram o Ouriense, por 3-0 (tentos de Olivia Smith, Joana Martins e Ana Capeta).

Na última jornada, o Benfica recebe o Racing Power, terceiro classificado, e o Sporting defronta o Damaiense, quarto.

Benfica e Sporting estão separadas por dois pontos (53-51), com vantagem para as encarnadas. No entanto, a equipa de Alvalade terá vantagem em caso de empate.