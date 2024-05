Alverca regressa à II Liga 19 anos depois

O Alverca assegurou o regresso à II Liga de futebol, ao vencer em casa do Sp Covilhã por 2-0, em jogo da 12.ª e antepenúltima jornada da fase final da Liga 3.

A equipa ribatejana, que já militou na divisão principal em cinco épocas, assegurava o regresso às competições profissionais em caso de triunfo, tendo cumprido o objetivo e fechado a 12.ª jornada com 27 pontos, mais seis do que o segundo, o Sp Braga B.

A duas jornadas do final, Braga B, segundo com 21, Felgueiras e Lusitânia, terceiro e quarto, com 20, e Académica, quinto, com 16, ainda lutam pela outra vaga que garante a subida direta, bem como pelo terceiro lugar, que garante o play-off de subida, frente ao 16.º classificado da II Liga.