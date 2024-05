Paulo Sérgio lamenta "inocência" do Portimonense nos golos sofridos

Paulo Sérgio lamenta a forma "inocente" como o Portimonense sofreu os segundo e terceiro golos frente ao Sporting, que apelida de "caricatos".

Em declarações à Sport TV, após a derrota (3-0) com o líder do campeonato, o treinador dos algarvios salienta que são erros que é preciso corrigir daqui para a frente, de forma a garantir a manutenção.

Derrota: "Há muita qualidade do outro lado. Tentámos uma estratégia que depois alterámos no segundo tempo. O amargo que levo do jogo é a forma como sofremos os golos, porque nas melhores jogadas do Sporting conseguimos impedir, ora com os defesas, ora com os guarda-redes, que teve um punhado de grandes defesas. Mas a forma como sofremos o segundo e o terceiro golos foi inocente. Não podemos sofrer este tipo de golos, são caricatos. Este tipo de coisas preocupam e deixam-nos frustrados, mas a equipa trabalhou muito. Tivemos algumas saídas para ameaçar, mas a qualidade do adversário é imensa e temos de trabalhar para os jogos mais para a frente."

Sofrer golos "inocentes" já é hábito: "Temos muitos golos sofridos desta maneira, infelizmente, com situações individuais. É difícil. Mas confiança no trabalho e no caráter, acredito que vamos conseguir manter-nos, seja nesta fase ou no 'play-off'. Queremos eliminar este tipo de situações."

Mais difícil deixar o lugar de "play-off": "A jornada ainda não terminou, ainda faltam duas jornadas. Estamos convictos, vamos lutar pelos três pontos nos próximos dois jogos. Espero que os jogadores que não puderam dar o seu contributo recuperem, temos também de corrigir algumas situações. Vamos lutar."