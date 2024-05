Nota 1 para José Bessa. “Encosto de cabeça com Pius não tem qualificação”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 1 a José Bessa, árbitro do D. Chaves – FC Porto, partida da jornada 32 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que a exibição de José Bessa ficou manchada por um “terrível” minuto 24.

“Há falta de Nico Gonzalez que o árbitro não assinalou, depois não há falta de Essugo, mas o árbitro assinalou”. Os jogadores flavienses reclamaram e há um “encosto de cabeça com Júnior Pius” que “não tem qualificação”. O árbitro “não o deveria ter feito”.

Depois aos 28 minutos, o mesmo Pius tem um pisão e vê, “bem”, o segundo amarelo e é expulso.

Aos 42 minutos, há um “golo anulado” a João Mendes. É um “lance anormal”, mas é uma “boa decisão”.

Já na segunda parte, aos 58 minutos faltou amarelo a Nico Gonzalez, que após a falta ainda atirou a bola para longe.

O penálti é “bem assinalado”. Há falta de Essugo.

Especialmente devido à situação do minuto 24 e do encostar de cabeça, José Bessa tem nota 1 do VAR Bola Branca.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o D. Chaves por 3-0.