Luís Morgado. "Ficámos fora do jogo" após a expulsão

O treinador adjunto do D. Chaves, Luís Morgado, elogia os primeiros 25 minutos da sua equipa contra o FC Porto e reconhece que a situação está complicada na tabela classificativa.

A partida

“Jogar com um grande é sempre difícil, mas nos primeiros 25 minutos não se viu grande diferença, nem parecia que o D. Chaves está a lutar para não descer. Depois num lance em que a nosso ver devia ser falta a nosso favor, deu o golo do FC Porto. Depois temos de ser equilibrados e acalmar. Houve a expulsão. Ficámos quase fora do jogo. Reajustámos no final da segunda parte, a equipa ficou mais estável. O que fica é aquela sensação do que podíamos fazer 11 para 11, estávamos a fazer um bom jogo. É o que nos tem acontecido, pequenos detalhes. Temos de ser mais exigentes connosco próprios”

Expulsão de Pius

“Com cartão amarelo, temos de ser mais equilibrados. Ficámos fora do jogo com essa situação”.

Situação complicada na classificação

“Nunca faltou dedicação, não há nada a apontar. O que acontece é depois no jogo, nos detalhes. São pormenores. Vamos apelar a isso, sermos homens e profissionais, continuarmos a ser isso nos dois jogos que faltam”.

O D. Chaves perdeu 3-0 diante do FC Porto e está a cinco pontos do lugar de “play-off” quando há seis pontos (duas jornadas) por disputar.