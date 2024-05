Boavista e Gil Vicente empatam

O Boavista e o Gil Vicente empataram 1-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol cujo resultado serve mais as pretensões gilistas do que as boavisteiras.

Os axadrezados, que já estão há sete jornadas sem vencer, adiantaram-se aos 27 minutos, através de Bruno Lourenço, mas a equipa de Barcelos, que somou o terceiro jogo sem perder, igualou ainda na primeira parte, com um golo de Gabriel Pereira, aos 36.

Bruno Lourenço ainda teve a oportunidade de 'bisar', mas falhou, aos 75, uma grande penalidade que poderia ter dado o triunfo ao Boavista.

Com este empate, o Boavista chega aos 31 pontos, no 14.º lugar, mais três do que o Portimonense, que ocupa o 16.º posto, de disputa do play-off de manutenção, e vai jogar ainda hoje em casa do comandante Sporting, enquanto o Gil Vicente atinge os 33 pontos, no 12.º lugar, ficando cada vez mais perto da manutenção.