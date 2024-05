"Não vou dar trunfos". Portimonense admite poupar plantel frente ao Sporting

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, assume que poderá poupar jogadores em Alvalade, frente a um Sporting "sobejamente superior", para jogos mais complicados na luta pela manutenção.

Com a sua equipa no 16.º lugar, em posição de "play-off" de manutenção, e com cinco jogadores em risco de exclusão para a partida da 33.ª jornada com o Rio Ave, Paulo Sérgio não divulgou se vai ou não fazer poupanças na partida de Alvalade. Mas assume que é uma possibilidade.

“Não vou dar trunfos ao adversário e dar-lhe o onze. Amanhã decidiremos se faremos alguma gestão nesse sentido. Também temos outros jovens de fora que merecem a oportunidade de jogar e, portanto, tomarei a decisão sobre isso. Ou melhor, a minha decisão está tomada, vocês sabê-la-ão amanhã”, referiu.

Não é a primeira vez que o Portimonense poupa jogadores na fase final da época frente aos grandes. No fim de 2021/22, Paulo Sérgio rodou a maioria da equipa num jogo frente ao FC Porto, no Dragão, que motivou a abertura de um inquérito por parte do Conselho de Disciplina. Foi arquivado, meses depois.

O treinador do Portimonense disse que a sua equipa quer “complicar a vida” no sábado ao “sobejamente superior” Sporting e deve alhear-se do facto de os leões estarem perto de conquistar o título nacional de futebol.



“Sabemos que a tarefa será difícil, mas o nosso intuito, a nossa mentalidade é sempre a mesma. É tentar armar as coisas de forma a conseguir complicar a vida a um adversário que, reconhecemos obviamente, é sobejamente superior. Temos de arranjar uma estratégia, uma atitude, uma forma de competir que permita disputar o jogo com um adversário desta valia”, afirmou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão à partida da 32.ª jornada da I Liga.

O Sporting está a cinco pontos do seu 20.º título nacional e pode sagrar-se campeão português de futebol no fim de semana, se vencer na receção ao Portimonense, no sábado, e o Benfica não ganhar em casa do Famalicão, no domingo.

“Isso é a realidade do Sporting, um clube grande num momento como este. A nossa realidade é outra, temos de olhar para nós e temos de dar sequência àquilo que temos feito de competente nas últimas jornadas. E melhorar, se possível”, frisou.

Destacando o “campeonato fantástico” que o Sporting tem feito, “com uma qualidade monstra”, Paulo Sérgio reforçou que o momento dos leões “não interfere nada na forma” como os algarvios devem preparar a partida.

“É um teste à nossa capacidade e nós, sempre a pensar positivo, trabalhámos de forma a poder ir a Alvalade e ser competitivos. Temos de nos alhear de tudo o que está à volta, porque isso não pode interferir naquilo que nós temos de fazer dentro do campo”, sublinhou o treinador do Portimonense.

O treinador dos algarvios recordou que a sua equipa “é muito jovem” e, olhando mais “para o copo meio cheio do que para o copo meio vazio”, registou com agrado “a grande evolução que eles têm tido”.



“O ano passado disputavam os sub-23, disputavam séries C no Brasil e eu, que trabalho com eles todos os dias, tenho de lhes tirar o chapéu por tudo o que eles têm crescido e evoluído até este momento”, apontou, acrescentando que, “com uma equipa mais experiente, mais madura”, era “menos complicado” atingir o objetivo da manutenção.

Sporting, líder do campeonato, com 81 pontos, e Portimonense, 16.º classificado, com 28, defrontam-se no sábado, às 18h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.