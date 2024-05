Mourinho, o Benfica e Villas-Boas

O treinador José Mourinho não quer falar sobre um eventual regresso ao Benfica para treinar a equipa na próxima época.

“Não me façam perguntas de clubes que têm treinadores. Eu mantive-me sempre à parte de qualquer comportamento não ético e por perguntas como essas vocês estragam-me muitas vezes o fim de semana”, referiu o técnico.

Mourinho esteve em Vila do Conde, onde participou numa homenagem ao pai, Mourinho Félix.

“Eu, em Londres, vivo a dois minutos do estádio do Chelsea. Da minha casa ouvem-se os golos e ouvem-se as manifestações das pessoas. No dia em que o estádio começou a cantar o meu nome, eu deixei de ir ao estádio do Chelsea. Tenho que ir a outros estádios, mas ao Chelsea não vou mais. Da minha casa ao Estádio da Luz são 20 ou 30 minutos, tenho amigos com camarotes, fui a dois ou três jogos e vocês começaram a fazer-me perguntas sobre o Benfica. Agora já não vou. Estragam-me a vida com essas perguntas”.

José Mourinho falou também sobre o FC Porto e o novo presidente André Villas-Boas, mas sem grandes comentários.

“Em relação ao novo presidente Villas-Boas, com quem vivi perto de cinco ou seis anos da minha da minha carreira, obviamente que não posso desejar nada de negativo”, referiu.

Questionado sobre o que antevê deste novo ciclo, depois de ter trabalhado com Villas-Boas, Mourinho corrige: “Não, ele é que trabalhou comigo”.

“Mas estamos a falar provavelmente de 15 anos em que já não trabalhamos juntos e em 15 anos as pessoas mudam, tanto para melhor como para pior. Obviamente que ele tem experiência no futebol e obviamente que se preparou para este desafio na sua vida, portanto, seguramente se preparou bem e ele próprio sente capacidade para isso. E a coisa mais importante é aquilo que ele pensa de si próprio e não aquilo que os outros possam pensar dele”, acrescentou.