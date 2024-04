Farense vence na Reboleira e deixa Estrela em maus lençóis na classificação

O Farense foi até à Reboleira vencer o Estrela da Amadora confortavelmente, por 3-0. A equipa algarvia praticamente garante a manutenção e deixa a equipa lisboeta em dificuldades na luta pela sobrevivência na I Liga.

Bruno Duarte abriu o marcador, em cima do intervalo, aos 44 minutos, e Belloumi dilatou vantagem logo no início da segunda parte. Marco Matias fechou as contas, já perto do fim, aos 80 minutos.

O Farense agradece ainda mais uma boa exibição do guarda-redes Ricardo Velho, a travar vários dos 20 remates do Estrela em toda a partida.

Contas feitas, o Farense sobe ao 10.º lugar com 34 pontos e deixa o Estrela da Amadora no 15.º, com 29 pontos somados. É o primeiro lugar de manutenção, mas onde não se respira tranquilamente. Atrás, o Portimonense tem apenas menos um ponto, no lugar de "play-off".

Vizela, em último com 22 pontos, e Chaves, em 17.º com 23 pontos, ocupam os lugares de descida.