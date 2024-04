Moreirense ganha em Portimão

O Moreirense ascendeu ao sexto lugar da I Liga de futebol, ultrapassando o Arouca, ao vencer no reduto do Portimonense por 2-0, em encontro da 31.ª jornada da prova.

O brasileiro Maracás, aos 76 minutos, e João Camacho, aos 90+4, materializaram o triunfo dos forasteiros, que vinham de dois desaires e quatro encontros sem ganhar.

Na classificação, o Moreirense passou a contar 46 pontos, contra 45 do Arouca, enquanto o Portimonense, que tinha pontuado nos últimos três jogos, manteve-se com 28, no 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.