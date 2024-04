Rui Duarte critica arbitragem após “agressão do Otamendi”

O treinador do Sp. Braga, Rui Duarte, deixa críticas à arbitragem, falando de uma "agressão de Otamendi".

Sp. Braga esteve a vencer, mas houve reviravolta

"Na primeira parte fomos uma equipa boa, com bola, a tentar ganhar o jogo. Solidários a defender. Muito organizados. O Benfica entrou melhor, mas conseguimos equilibrar o jogo. Conseguimos ter confiança. Surge o golo numa boa jogada e temos oportunidade para fazer o segundo. Depois aparece o lance capital do jogo, que é a agressão do Otamendi. Basta ver as imagens. Se o mundo do futebol for honesto é claríssimo, é claríssimo mesmo.

Na segunda parte, o lance do golo do Benfica é uma sorte incrível, mas também facilitámos. Quando o jogo está 1-1, tentámos mexer para ganhar o jogo. No lance do segundo golo estivemos cinco para dois e no mesmo lance sofremos o golo. Com a expulsão ficou tudo muito mais difícil. O jogo é marcado por incidências que têm influência no resultado."



Mérito do Benfica

"O Benfica não é uma equipa qualquer. Nem tem muito a ver com isso, mas com as incidências do jogo. Basta verem"

Luta pelo terceiro lugar

"Não fugimos ao que queremos. Viemos discutir o jogo. Não conseguimos aguentar a vantagem e explorar os espaços, para num contra-ataque fazermos o 2-0. Não vamos fugir com a nossa identidade. Temos mais três jogos e vamos lutar para conquistar o terceiro lugar."

O Benfica derrotou o Sp. Braga, por 3-1, com remontada.