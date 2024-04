Guimarães derrota Boavista

O Vitória Guimarães venceu, por 1-0, na receção ao Boavista, em jogo da 31.ª jornada da I Liga, e colocou-se provisoriamente a dois pontos do terceiro lugar.

Após dois encontros sem vencer na competição, os vimaranenses voltaram aos triunfos graças a um golo de Tomás Handel, aos 11 minutos, deixando os minhotos no quinto lugar, com 60 pontos, logo atrás de Sp. Braga, quarto, e FC Porto, terceiro, ambos com 62, sendo que os bracarenses perderam por 2-1 com o Benfica e os dragões jogam no domingo com o líder Sporting.

Já o Boavista, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Chidozie, aos 60 minutos, segue na 13.ª posição, com 30 pontos, depois de ter averbado a sexta partida seguida sem vencer na I Liga.