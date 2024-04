Gil Vicente empata com dois golos nos descontos

O Gil Vicente empatou 2-2 com o Arouca, no jogo de abertura da 31.ª jornada da I liga. Os golos da equipa de Barcelos foram apontados nos descontos.

O Arouca, que viu interrompido um ciclo de três jogos com vitória, esteve muito perto do triunfo, depois de estar a vencer 2-0 com um bis do espanhol Cristo (47 e 82 minutos).

No entanto, os gilistas, que vinham de quatro derrotas consecutivas e sete jogos sem vencer, igualaram no espaço de um minuto, com tentos de Tidjany Touré (90+4) e Buatu (90+5).

Com este empate, o Gil Vicente ganhou mais um ponto em relação à zona de descida, principalmente ao Portimonense, que ocupa o 16.º lugar, em zona de “play-off” de manutenção, e é agora nono, com 32 pontos, enquanto o Arouca segue tranquilamente no sexto posto, com 35 pontos.