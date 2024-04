PSP identifica treinador de juvenis por agressão a árbitro

A PSP de Caldas da Rainha identificou um treinador de futebol do escalão de juvenis por suposta tentativa de agressão a um árbitro.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que o caso ocorreu durante um jogo entre as equipas da Associação Recreativa e Cultural do Coto e da União Desportiva de Turquel, que se realizou no sábado.

Pelas 17h05, o árbitro da partida expulsou o treinador de uma das equipas, o que provocou confusão entre atletas e equipas técnicas.

No final do jogo, o árbitro comunicou aos agentes da polícia destacados para o jogo uma tentativa de agressão que terá sido cometida por um homem com 54 anos.

"O Comando Distrital de Leiria apela ao respeito das mais basilares normas da vivência desportiva e fairplay, por forma a que o evento desportivo seja de facto um momento de lazer, agradável, e de diversão para todos", conclui a PSP, em comunicado.