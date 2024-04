José Mota: "Facilitámos um pouco a tarefa ao Benfica"

José Mota lamenta os erros do Farense que, no seu entender, permitiram ao Benfica vencer no Estádio de São Luís, por 3-1, esta segunda-feira.

Arranque: "Na primeira fase de construção, rapidamente perdíamos a bola, não só pela pressão do Benfica, mas também porque tivemos pouca clarividência na decisão e facilitámos um pouco a tarefa ao Benfica. Num desses lances, em que estávamos tranquilos com bola, acabámos por entregar, de forma fácil, a bola ao adversário e saiu um passe longo para o Di María, que fez a transição e acabou por surgir o golo."

Reação e 2-1: "Procurámos e conseguimos o empate, aí talvez tenha sido o nosso melhor período. Discutimos o jogo, tivemos mais aproximações junto à área do Benfica e acabámos por sofrer o segundo, também numa jogada em que podíamos e devíamos ter feito melhor em termos defensivos. Na segunda parte, tentámos ser fortes, tivemos atitude, mas, muito por mérito do Benfica, não conseguíamos ganhar duelos, ganhar segundas bolas ou circular a bola pelos corredores para cria desequilíbrios."

Balanço final: "Sabíamos que o Benfica estava a jogar de forma muito concentrada e muito organizada e, naturalmente, ganhou. Não queríamos este resultado, mas temos de reconhecer que, muitas vezes, os adversários foram melhores e, neste caso, o Benfica foi melhor."