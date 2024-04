Nota 4 para Gustavo Correia. "Decisões acertadas" nas áreas

O videoárbitro Bola Branca atribui Nota 4 a Gustavo Correia pelo desempenho no Farense 1-3 Benfica, da jornada 30 do campeonato.

Paulo Peraira elogia as decisões nos três lances de possível grande penalidade, uma na área do Farense e dois na área do Benfica.

"Há uma queda de Arthur Cabral com Igor Rossi na área do Farense, mas Gustavo Correia fez bem em não assinalar pontapé de penálti. A queda foi normal e deve-se mais ao movimento do jogador do Benfica do que a perna do jogador do Farense", analisa o especialista.

"Aos 61 minutos, entre Carreras e Belloumi, o jogador do Farense aparece no chão. Aproveitou a presença do defensor do Benfica para tentar cair de forma a dar algum 'frisson' ao lance, mas Carreras nada fez para contribuir para a queda", avalia.



Quanto ao último: "Aos 74 minutos, num lance entre Bah e Baldé, o jogador do Farense sem contactar o defensor, também tentou conseguir qualquer coisa e Gustavo Correia também fez bem em nada assinalar."

Assim, no entender do VAR Bola Branca, foi uma "arbitragem muito boa, decisões atempadas e acertadas de Gustavo Correia".

"Nm bom jogo de futebol, ele conseguiu estar ainda mais perfeito", finaliza.