"Impugnação poderá dar direito à repetição do jogo": o Chaves-Estoril à luz do direito desportivo

Alexandra Pinto Coelho, da Associação Portuguesa do Direito Desportivo, considera que o Chaves-Estoril Praia poderá ser repetido.

O jogo que terminou com invasão de relvado por parte de adeptos, agressões, seis detenções e expulsões de dois jogadores vai ser alvo de impugnação por parte do Estoril, segundo confirmou a Renascença. A Bola Branca, a especialista em direito desportivo prevê castigo para o Chaves.

"Parece-me que Chaves pode vir a ser sancionado por violação das medidas de segurança, porque não acautelou a invasão do relvado. O direito de impugnar o jogo deverá dar direito à repetição do mesmo", aponta.

O Conselho de Disciplina deverá tratar o processo como "urgente, porque o campeonato está a terminar". O guarda-redes Marcelo Carné foi expulso, mas Alexandra Pinto Coelho contesta essa decisão.

"Parece-me que o guarda-redes teve comportamento exemplar no meio daquela confusão toda. Deparando-se com a invasão, parece-me que foi exemplar, mas ressalvando imagens que poderemos não ter acesso", diz.

O mesmo não acontece com Pedro Álvaro, que surge nas imagens a agredir um adepto com uma joelhada: "O jogador depois agride o adepto e aí, sim, poderá sofrer uma sanção disciplinar que passará por multa e por uma suspensão".

O Estoril vai apresentar o pedido de impugnação ainda esta segunda-feira.

O que aconteceu em Chaves?

Uma invasão de campo durante o período de descontos do jogo resultou em desacatos e agressões entre adeptos flavienses e jogadores do Estoril Praia, numa altura em que o marcador registava 2-1 a favor dos visitantes.

O guarda-redes Marcelo Carné e Pedro Álvaro foram expulsos por agressões e seis adeptos foram detidos. O defesa do Estoril foi também identificado pelas autoridades. Nas imagens, é visível o jogador a dar uma joelhada num dos adeptos invasores.

Após uma paragem longa, o jogo foi retomado pela equipa de arbitragem, que notificou as equipas que teriam mais três minutos para jogar. O Chaves chegou mesmo ao empate aos 90+20 minutos, por Hélder Morim. Reduzido a nove jogadores, sem substituições e sem guarda-redes, João Carlos foi obrigado a terminar o jogo na baliza.

É um resultado que pode ter implicações nas contas da despromoção. O Chaves é 17.º com 23 pontos e o Estoril Praia desceu, com o empate, ao 14.º lugar, com 30 pontos.