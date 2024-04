Estoril vai pedir impugnação do jogo em Chaves. Todo o filme dos desacatos em Trás-os-Montes

O Estoril Praia vai avançar com um pedido de impugnação do jogo em Chaves, que terminou com agressões entre adeptos e jogadores e um empate entre as duas equipas, confirmou o clube à Renascença. O pedido entrará ainda esta segunda-feira e é esperado um comunicado oficial da SAD do clube lisboeta. Na base, estará o artigo 173.º do regulamento disciplinar. "O clube cujo sócio ou simpatizante agrida fisicamente elementos da equipa de arbitragem, agentes de autoridade em serviço, delegados e observadores da Liga Portugal, dirigentes, jogadores e treinadores, coordenador de segurança, assistentes de recinto desportivo e demais agentes desportivos ou qualquer pessoa autorizada por lei ou regulamento a permanecer no terreno de jogo, de forma a dar causa a que, justificadamente, o árbitro não dê início ou reinício ao jogo ou o dê por findo antes do termo regulamentar, é punido com as sanções de derrota, realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 125 UC e o máximo de 250 UC ", pode ler-se.

Uma invasão de campo durante o período de descontos do jogo resultou em desacatos e agressões entre adeptos flavienses e jogadores do Estoril Praia, numa altura em que o marcador registava 2-1 a favor dos visitantes.

O guarda-redes Marcelo Carné e Pedro Álvaro foram expulsos por agressões e seis adeptos flavienses foram detidos. O defesa do Estoril foi também identificado pelas autoridades. Nas imagens, é visível o jogador a dar uma joelhada num dos adeptos invasores. Após uma paragem longa, o jogo foi retomado pela equipa de arbitragem, que notificou as equipas que teriam mais três minutos para jogar. O Chaves chegou mesmo ao empate aos 90+20 minutos, por Hélder Morim. Reduzido a nove jogadores, sem substituições e sem guarda-redes, João Carlos foi obrigado a terminar o jogo na baliza. É um resultado que pode ter implicações nas contas da despromoção. O Chaves é 17.º com 23 pontos e o Estoril Praia desceu, com o empate, ao 14.º lugar, com 30 pontos. No final do encontro, o presidente da SAD do Estoril, Ignacio Beristain, lamentou que o agressor tenha tirado vantagem dos incidentes: "Os nossos jogadores, ao defender-se da agressão, foram expulsos pelo árbitro. Todos os que estávamos aqui vimos que não havia condições para [continuar] o jogo, já se tinha cumprido o tempo regulamentar, havia jogadores do Estoril Praia que foram agredidos no relvado, pelo que pedimos ao árbitro para suspender o jogo, mas, como viram, decidiu-se continuar. Quem foi agredido, sofreu o prejuízo".