Gonçalo Santos. "Demos uma boa imagem"

O treinador do Casa Pia, Gonçalo Santos, considera que a sua equipa esteve bem em determinados períodos da partida, mas a vitória acabou a sorrir ao FC Porto num “jogo dividido”.

O jogo

“Jogar contra uma equipa que é candidata ao título nunca é fácil, tentámos pressionar mais alto no início, fomos tendo algum sucesso. Claro que com a qualidade individual, o FC Porto foi crescendo no jogo. Estiveram por cima, fizeram o golo à meia-hora, mas depois até ao final da primeira parte estivemos por cima, com duas grandes oportunidades. Até tivemos mais, o que não é fácil. Na segunda parte ajustámos algumas coisas, tentámos outra vez pressionar mais alto, mas o FC Porto acabou por fazer o 2-1. Depois acabámos novamente por cima do FC Porto, podíamos ter empatado, mas foi um jogo dividido, demos uma boa imagem do que temos feito até aqui e isto dá-nos confiança para o que falta”.

Boas decisões

“A nossa época tem sido muito boa, no último terço tem-nos faltado um bocadinho de boas decisões. Acredito que com o trabalho que estamos a fazer vamos ganhar muito mais vezes do que as que não vamos ganhar. O trabalho diário dá-nos muita confiança”.

Pressão final

“Queremos sempre ser melhores do que o adversário. Senti que a equipa estava a crescer, que o FC Porto estava mais baixo, e decidi tirar mais um central. Fomos criando algumas ocasiões, muitas bolas na área, mas faltou um pouco de sorte”.

Casa Pia confortável?

“Confortáveis não estamos, mas sabemos que em 12 pontos, o Portimonense tem de nos ganhar cinco. Com a nossa ambição e com o futebol que temos praticado, acreditamos que vamos fazer mais pontos do que os nossos concorrentes”.

