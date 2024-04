Álvaro Pacheco. "Sporting é a melhor equipa do campeonato"

O treinador do V. Guimarães, Álvaro Pacheco, considera que o Sporting foi um justo vencedor e acrescenta: os leões são “a melhor equipa do campeonato”.

A partida

"Foi um excelente jogo. O Sporting é um justo vencedor. Foi superior. Entrámos bem no momento defensivo, a retirar o espaço interior. Sabíamos que quando não tem esse espaço consegue o ataque à profundidade. Faltou-nos proteger esse espaço. O Sporting faz golo na primeira grande oportunidade. Tivemos a situação do penálti, em que não há penálti porque há fora de jogo. Depois o Sporting consegue marcar o segundo antes do intervalo. Com bola, conseguimos chegar ao último terço e fazer ligações, faltou foi critério. Quando o Sporting faz o 3-0 deixa-nos fora do resultado.

O Vitória

Sinto orgulho nos meus jogadores. O Sporting é a melhor equipa do campeonato. Provavelmente vai ser campeão nacional. Lá fomos melhores, hoje o Sporting foi melhor. Nos últimos quatro jogos temos muita coisa para ganhar. Este jogo vai fazer-nos crescer".

O Sporting derrotou o V. Guimarães por 3-0.