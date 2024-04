V. Guimarães com lugar garantido nas provas europeias

Com o empate do Arouca e a derrota do Moreirense, o V. Guimarães garantiu um lugar nas competições europeias da próxima época.

É a terceira vez consecutiva que os vitorianos chegam às provas internacionais.

O Vitória é, atualmente, quinto classificado no campeonato e soma 57 pontos. Está a seis pontos de bater o seu recorde de pontos na Liga e tem 13 pontos de vantagem sobre o Arouca, quando só há 12 pontos em disputa.

O clube de Guimarães está ainda na luta com FC Porto e Sp Braga por um lugar no pódio.