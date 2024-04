Rio Ave e Arouca abrem jornada 30

O Rio Ave recebe esta sexta-feira o Arouca, no jogo de abertura da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que tem como 'prato forte' o confronto entre Sporting, o líder destacado da prova, e Vitória de Guimarães.

Apesar de ocuparem o 11.º lugar, os vila-condenses estão apenas três pontos acima do 16.º e antepenúltimo - ocupado pelo Portimonense -, destinado ao play-off de manutenção, em contraponto com o Arouca, tranquilo sétimo colocado, tão distante da 'zona vermelha' como dos lugares europeus.

O confronto entre o Rio Ave, a equipa com mais empates no campeonato (15), e o Arouca, segunda com menos igualdades (quatro), a par do Benfica, dá o pontapé de saída na ronda, que encerra na segunda-feira, com a visita dos 'encarnados', segundo posicionados, ao Farense (10.º).

Pelo meio, o Sporting procura consolidar a liderança e aproximar-se do 20.º título nacional, ao receber o Guimarães (quinto classificado), envolvido na luta pelo acesso à Liga Europa da próxima época com FC Porto (terceiro) e Sporting de Braga (quarto), que defrontam Casa Pia (nono) e Vizela (18.º e último), respetivamente.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 abril:

Rio Ave - Arouca, 20h15

- Sábado, 20 abril:

Moreirense - Gil Vicente, 15h30

Boavista - Estrela da Amadora, 18h00

Sporting de Braga - Vizela, 20h30

- Domingo, 21 abril:

Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 15h30

Famalicão - Portimonense, 15h30

Casa Pia - FC Porto, 18h00

Sporting - Vitória de Guimarães, 20h30

- Segunda-feira, 22 abril:

Farense - Benfica, 20h15