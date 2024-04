Cláudio Pereira no Sporting – V. Guimarães

Já são conhecidos os árbitros para a jornada 30 da I Liga. Cláudio Pereira vai estar na partida do líder Sporting e Gustavo Correia no jogo do Benfica.

30.ª jornada da I Liga:

Rio Ave-Arouca

Árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Esteves



Moreirense-Gil Vicente

Árbitro: Artur Soares Dias

VAR: João Gonçalves



Boavista-Estrela Amadora

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Fábio Melo



Sp. Braga-Vizela

Árbitro: André Narciso

VAR: Hélder Carvalho



Chaves-Estoril

Árbitro: Nuno Almeida

VAR: Vasco Santos





Famalicão-Portimonense

Árbitro: Luís Godinho

VAR: Hugo Miguel



Casa Pia-FC Porto

Árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Luís Ferreira

Sporting-V. Guimarães

Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Rui Costa



Farense-Benfica

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: André Narciso