Armando Evangelista: "Com o mesmo tempo de recuperação, podíamos complicar ainda mais"

Armando Evangelista queixa-se do dia a menos de descanso que o Famalicão teve em relação ao Sporting, que julga ter tido influência na derrota (1-0), no entanto, admite que os leões venceram justamente.

Dificuldades criadas ao Sporting

"Apesar de sabermos que ia ser um jogo difícil, parece-me que complicámos e de que forma. O Sporting nos últimos jogos ganhou sempre por dois ou mais golos, hoje fez-nos um, teve uma bola no ferro e pouco mais criou. Também não criámos oportunidades flagrantes, mas procurámos, chegámos, tentámos bolas na área. Primeiro tempo sem dúvida nenhuma domínio do Sporting, segundo tempo domínio do Famalicão. Com o mesmo tempo de recuperação, podíamos complicar ainda mais. Estou orgulhoso pelo que fizemos. Estádio cheio, acho que as gentes de Famalicão que vieram cá não ficaram tristes com o espetáculo.”

Condição física

"A frescura ajuda a tomar melhores decisões. Podíamos ter feito mais. Não estou a inventar nada. Nada a apontar. Sporting é um justo vencedor. Fomos competitivos, dignos, posso orgulhar-me do que os jogadores fizeram."