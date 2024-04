Armando Evangelista confia num Famalicão "moralizado" frente ao Sporting

O treinador da formação famalicense revelou que a equipa preparou-se para este encontro com mais confiança depois do empate 2-2 alcançado no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, mas tem consciência que o adversário, que foi vencer ao terreno do Gil Vicente por 4-0, também está muito moralizado.

Com menos um jogo, os leões estão no primeiro lugar, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo, o Benfica, e 15 sobre FC Porto e Sporting de Braga.

Pouco mais de dois meses depois do adiamento da partida, devido à falta de policiamento, Famalicão e Sporting acertam o calendário da I Liga, com o Sporting a poder reforçar, ainda mais, a liderança.

A equipa do Famalicão vai apresentar-se "moralizada" frente ao Sporting, na terça-feira, no jogo em atraso da 20.ª jornada da I Liga de futebol, pelo empate 2-2 na visita ao FC Porto, assegurou o treinador dos minhotos.

No entanto, Armando Evangelista enalteceu o momento 'leonino', que, se vencer, pode aumentar a vantagem sobre o Benfica para sete pontos, ou, em caso de empate, assegurar o segundo lugar, assim como uma vaga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima época, uma vez que fica com 16 pontos de vantagem sobre FC Porto e Sporting de Braga, com 15 em disputa.

"Sabemos que, do outro lado, temos um Sporting moralizado. E de que forma? Naquilo que eles têm feito. Compete-nos a nós contrariar isso mesmo", admitiu Evangelista.

O treinador do Famalicão mostrou-se ainda consciente das dificuldades que terá pela frente no embate em atraso da 20.ª jornada, marcado para as 20:15.

"Estamos a falar do atual líder, um plantel com internacionais portugueses e não só, melhor marcador do campeonato, centrais de seleção. Só isto quer dizer muita coisa acerca da qualidade do nosso adversário, que tem muito valor. Hoje é o que me preocupa, mas amanhã será outro adversário", completou.

Por seu lado, o Famalicão não perde há quatro jogos e Armando Evangelista salientou o desempenhou da equipa nos últimos jogos.

"A evolução é notória, se assim não fosse não estaria aqui a fazer nada. Isso vê-se em termos de organização, os comportamentos foram assimilados em termos de filosofia de jogo. Não é fácil em três semanas de trabalho passar toda uma panóplia de comportamentos, mas há uma série deles que estão vincados e que se notam em campo", rematou.

O Famalicão, oitavo classificado com 35 pontos, recebe na terça-feira, às 20h15, o Sporting, líder do campeonato com 74, em partida em atraso da 20.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.