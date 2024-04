Sporting derrota Benfica e relança campeonato

O Sporting venceu o Benfica, por 3-1, e relançou o campeonato de futebol feminino, a três jornadas do fim.

As duas equipas estão agora separadas por dois pontos, ainda com liderança para as encarnadas.

O Benfica teve mais oportunidades de golo (incluindo dois tentos anulados e bolas nos ferros), mas as sportinguistas foram mais eficientes na finalização.

Os golos das leoas foram apontados por Raphino, Joana Martins e Olivia Smith.

Já pelo Benfica ainda reduziu Carole Costa, na marcação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Sporting passa a somar 45 pontos, a dois do Benfica, que tem 47.

Faltam três jornadas para terminar o campeonato.