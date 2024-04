Rui Borges. "Coisas inexplicáveis"

O treinador do Moreirense, Rui Borges, elogia os seus jogadores, apesar da derrota na Luz, e deixa críticas à arbitragem.

Críticas à arbitragem

“Uma primeira parte muito boa da nossa parte onde claramente saímos prejudicados por erros não nossos, com clara evidência no resultado ao intervalo. O Benfica acaba por fazer o primeiro golo numa transição, em que há uma falta evidente, um segundo golo onde é pontapé de baliza [e não canto]. Dá canto e dá golo. Coisas inexplicáveis, mas faz parte do jogo”

Elogios ao Moreirense

“Um jogo que tivemos uma personalidade enorme, foi o que eu pedi à equipa. Eles tiveram essa coragem, determinação, demonstraram qualidade, demonstraram o porquê de o Moreirense estar em sexto lugar. Não merecíamos o resultado da primeira parte.

Alterações do Benfica

“Saímos prejudicamos, muito honestamente. Todos os jogadores têm qualidade para representar o Benfica, os titulares e os suplentes”

O Moreirense perdeu 3-0 diante do Benfica no estádio da Luz.