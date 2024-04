Armando Evangelista. "Acreditámos ser possível vencer"

O treinador do Famalicão, Armando Evangelista, considera justo o empate no Dragão, mas admite que chegou a pensar que a vitória era possível.

A partida

"Pelas incidências, temos de aceitar o resultado. Quando jogamos no Dragão, sabemos que vamos ter de sofrer, que eles vão ter mais bola e mais situações do que nós, portanto acabo por ficar satisfeito com o resultado, embora tenha havido uma altura em que acreditássemos ser possível vencer. Fizemos 45 minutos fantásticos, com dois golos e mais uma ou outra situação de golo claras. Na segunda parte, temos uma boa chance do Puma e outra do Cádiz, mas o FC Porto também teve as dele e em maior número. Não é ficar satisfeito, mas o desfecho é justo."



O balanço

"A estratégia foi perfeita. O espírito abnegado dos jogadores foi fantástico e ouvir os nossos adeptos no Dragão é um motivo de orgulho"

Sporting, próximo adversário

"O Famalicão vai querer ser competitivo. Foi a isso que nos propusemos no Dragão: não ter medo de perder porque, assim, estaríamos mais próximos de ganhar. O próximo jogo será dentro desse género. O Famalicão tem adeptos que já exigem mais qualquer coisa dos jogos, que tenhamos ambição de vencer".

FC Porto e Famalicão empataram 2-2, terceiro jogo consecutivo dos dragões sem vencer no campeonato.