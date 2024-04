Rui Borges promete Moreirense "audaz e corajoso" no duelo com o Benfica

O treinador do Moreirense prometeu uma equipa "audaz e comprometida" para o jogo deste domingo frente ao Benfica, da jornada 29 da I Liga de futebol, não acreditando que vá encontrar um adversário fragilizado.

"Espero um Benfica forte, que não tem margem para perder pontos na luta pelo título com o Sporting. Acredito que será um Benfica à imagem do que foi com o Marselha. Temos de entender a equipa que está do outro lado, que vem de um bom triunfo para a Liga Europa", antecipou Rui Borges, na antevisão ao encontro.

O técnico do Moreirense quer, por isso, que o seu conjunto mantenha a "imagem do que tem sido ao longo do campeonato", garantindo que os dois últimos jogos sem vencer [derrota com o Vitória de Guimarães e empate com o Estrela da Amadora] não beliscam a boa época feita pelo grupo de trabalho.

"Não foram esses resultados menos positivos que colocaram em causa o nosso trabalho ao longo destes meses. Temos de ser um Moreirense audaz, comprometido e rigoroso nos comportamentos individuais. Sabemos que do outro lado há qualidade acima da média. Temos de minimizar os detalhes, evitar dar espaços para a tomada de decisão", analisou o técnico do conjunto minhoto.

Rui Borges lembrou que durante a temporada o Moreirense manteve a mesma identidade e critério "seja contra equipas da tabela média-baixa seja contra adversários que lutam pelo título", vincando que essa será a postura a manter no estádio da Luz.

"Temos mostrado coragem e ambição para competir com equipas consideradas grandes. Não vamos fugir a isso. Vamos tentar ter posse de bola e coragem para chegar às zonas de finalização, num estádio com um público diferenciado", completou.

Rui Borges não espera uma Benfica com grandes mudanças em relação aos últimos jogos, mas lembrou que sejam quais forem as opções de Roger Schmidt, os 'encarnados' têm "soluções que correspondem à grandeza do clube".

"O maior foco está sempre na nossa equipa. Dentro da observação que fazemos, vamos perceber pontos fortes e menos fortes. Mas não olho para o Benfica independentemente de quem joga", acrescentou.

Assim sendo, o treinador do conjunto de Moreira de Cónegos garantiu que não se apresentará na Luz a apostar num bloco defensivo e prometeu uma equipa ambiciosa para conseguir um bom resultado.

"Vamos tentar manter um bloco médio/alto, ser pressionantes e precisos. Sabemos que do outro lado há jogadores que fazem a diferença na decisão e qualquer erro pode sair-nos caro", alertou.

Para este desafio o treinador ainda não poderá contar com os lesionados Madson e Hêrnani Infande.

O Moreirense, sexto classificado com 43 pontos, joga este domingo no estádio da Luz frente ao Benfica, segundo com 67, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.