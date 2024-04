Carlos Cunha. "Nós contribuímos para facilitar a tarefa"

O treinador interino do Gil Vicente, Carlos Cunha, lamenta a primeira parte da sua equipa, mas reafirma que o plantel tem qualidade.

A partida

"A tarefa já era difícil, com contexto complicado. Sabíamos que o Sporting ia tentar ganhar vantagem cedo, mas nós também contribuímos para facilitar a tarefa. Reagimos na segunda parte, mas a primeira tira-nos do jogo. Ficámos em desvantagem muito cedo e o Sporting ficou confortável. Não tivemos bola na primeira parte e limitámo-nos a fechar partes. Fica uma segunda parte mais conseguida. mas é preciso ser realista e perceber que o Sporting tentou gerir nessa altura. Agora é tentar conquistar pontos no próximo jogo."

Morte da mãe de Andrew

"Um momento difícil, tivemos conhecimento ontem já muito tarde. Falei com o Andrew e em nenhum momento ele manifestou outra coisa que não fosse ajudar a equipa. Uma perda irreparável e por isso foi mais um contratempo que tivemos. Estou feliz pelo menos pelo Andrew não ter tido nenhuma responsabilidade no que aconteceu, esteve à altura do jogo e foi um extraordinário profissional. Que possamos contribuir para amenizar a sua dor. "



Que equipa deixa a Tozé Marreco?

"A equipa pode estar num momento mais negativo, em termos de construção de jogo vale mais do que mostrou hoje na primeira parte e espero que o próximo treinador tenha a felicidade de potenciar a equipa e uni-la no sentido de continuar. É uma equipa de profissionais a sério, um excelente grupo de trabalho e estou convicto que as coisas vão correr bem e sair desta situação."