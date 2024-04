Jota Silva eleito melhor jogador do mês de março da I Liga

O extremo Jota Silva, do Vitória de Guimarães, foi eleito o futebolista do mês de março da I Liga portuguesa de futebol, juntando a distinção à de melhor avançado, anunciou hoje o organizador da competição.

O internacional português, de 24 anos, arrecadou 19,66% dos votos, superando os 18,8% do sportinguista Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato, com 22 golos, e os 12,82% do benfiquista João Neves, que também foi distinguido como melhor médio, com Pepe, do FC Porto, e Charles, do Vitória de Guimarães, a serem os preferidos como defesa e guarda-redes, respetivamente.

Jota Silva atravessa o melhor momento carreira, face aos 15 golos e sete assistências, em 35 encontros oficiais pelos minhotos, números que o levaram a somar as duas primeiras internacionalizações pela principal seleção das quinas, nos particulares com a Suécia e Eslovénia, ambos em março.

Na II Liga, o melhor em março foi o veterano brasileiro Nenê, do AVS, ao amealhar 35,56%, contra os 9,63% de Lucas Gabriel, do Mafra, enquanto Euller, do Marítimo, completou o pódio, com 8,15%.

Esta foi a quarta distinção seguida para o avançado, de 40 anos, que já marcou por 23 vezes no segundo escalão do futebol português.

Rúben Amorim, do Sporting, receberá o galardão de melhor técnico pela quarta vez na época, com 41,03% dos votos, superando Álvaro Pacheco (22,22%), do Vitória de Guimarães, e Artur Jorge (17,09), que recentemente deixou o Sporting de Braga, enquanto Ricardo Silva, do Paços de Ferreira, foi o mais votado pelos colegas de profissão na II Liga.