Tozé Marreco a caminho do Gil Vicente

O treinador Tozé Marreco deverá ser o próximo técnico do Gil Vicente, avança a SportTV.

No entanto, o técnico do Tondela só deverá assumir a equipa de Barcelos depois do jogo contra o Sporting.

Tozé Marreco, de 36 anos, cumpre a segunda temporada consecutiva na equipa beirã, quinta classificada da II Liga.

O Gil Vicente não vence há seis jornadas e é o atual 13.º classificado, com 28 pontos, mais dois do que o Portimonense, em lugar de “play-off”.

Vítor Campelos foi o técnico demitido.