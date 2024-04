Portimonense vence jogo de aflitos aos 90+1

Um golo de Igor Formiga, aos 90+1 minutos, deu ao Portimonense a vitória por 3-2 no terreno do D. Chaves, último classificado, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Os flavienses estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Héctor Hernández (25 minutos), de grande penalidade, e João Correia (76), mas não só permitiram o empate em ambas, por Carlinhos (72) e Midana Cassamá (83), como ainda sofreram a reviravolta nos descontos.

O Portimonense, que não vencia há oito jogos no campeonato, passou a somar 26 pontos e segue no 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao “play-off”, enquanto o Desportivo de Chaves parece cada vez mais destinado à despromoção, mantendo-se na última posição, com 19 pontos, sendo que apenas alcançou um triunfo nos últimos 16 encontros na prova.

Veja o resumo da partida: