Álvaro Pacheco. “Tivemos que sofrer, mas a vitória ajusta-se”

O treinador do V. Guimarães, Álvaro Pacheco, elogiou a sua equipa, após a vitória no Dragão, mas também lembrou a grande equipa do FC Porto. E acredita que pode voltar a ganhar para a Taça de Portugal.

Análise

"Jogámos contra uma grande equipa. É sempre difícil jogar com o FC P. Duas partes distintas. Uma primeira parte bem controlada por nós. Fomos capazes de fazer dois golos. Ainda tivemos uma terceira oportunidade. O FC Porto reduz na única oportunidade que teve na primeira parte. Uma segunda parte em que tentamos manter-nos no jogo. Sabíamos que o FC Porto ia desequilibrar-se com o passar do tempo. Faltou-nos clarividência. Controlámos sempre o jogo. Pelo que fizemos, pelas contrariedades, tivemos que sofrer, mas a vitória ajusta-se. É um prémio muito grande"



Expulsão do Pepe

"É emotividade. Estávamos a ganhar. O ritmo foi muito alto. Jogamos contra um adversário que está habituado a jogar quarta, domingo, quarta domingo. E nós não estamos habituados. Fomos capazes de contrariar as armas do Porto e fazer 56 pontos"



Encostado ao Sp. Braga e a 2 pontos do FC Porto

"Não penso nisso. Hoje fomos capazes de atingir o objetivo dos 56 pontos e para a semana queremos atingir os 59. Os nossos adeptos vão ser muito importantes"



Comparação com o jogo da Taça de Portugal

"Disse sempre que ia ser diferente. O que demonstra é que somos capazes de chegar aqui e discutir o jogo. Sabemos que vamos jogar contra um grande adversário, mas é uma oportunidade para mostrarmos a nossa capacidade"

O Vitória derrotou o FC Porto, no Dragão, por 2-1.