Rui Duarte. “Boa oportunidade” comandar Sp. Braga durante sete jogos

O treinador interino do Sp. Braga, Rui Duarte, vai fazer a sua estreia contra o Arouca. O técnico está feliz com a “boa oportunidade”.

Oportunidade:



"É uma boa oportunidade conseguida com muito trabalho. Estou orgulhoso por estar aqui, sinal que acreditam em mim e no meu trabalho. Traz responsabilidade para o futuro próximo, para estes sete jogos, de ajudar a equipa a cumprir o objetivo. Essa a é minha missão: pensar no objetivo coletivo e muito menos em mim."





Cargo a prazo:

"Eu vejo como uma oportunidade, não estou minimamente fragilizado. Sinto que confiaram em mim este passo, é sinal de que estavam atentos, é sinal de que se trabalha muito bem na formação. A missão é dar continuidade ao que estava a ser feito, ao projeto do presidente, à identidade. Sentir-me fragilizado por sete jogos não faz sentido. É uma oportunidade para mim, para a minha carreira, encaro como uma oportunidade e não ficando condicionado por estar a prazo. Este era um passo que a curto/médio prazo queria. Chegar a este patamar, a um clube incrível, deixa-me extremamente orgulhoso. Este é um clube que olha para dentro. Houve vários treinadores a sair da formação. Clube forma jogadores, mas também treinadores."



Artur Jorge:

"Não falei com o Artur. Aproveito para lhe desejar boa sorte, acho que fez um trabalho incrível. Apenas isso. A vida segue. Encontrei um grupo incrível, uma qualidade tremenda, com princípios e valores. Encontrei um grupo muito saudável e nós entramos com toda a ambição, toda a garra para acompanharmos a caminhada dos últimos jogos."



Cunho pessoal:

"Acrescentar à equipa é acrescentar o meu cunho pessoal sem mudar muito. A equipa está numa boa dinâmica. Não somos inconscientes ao ponto de chegar aqui e mudar as coisas de forma a que os jogadores se sintam desconfortáveis. Temos de manter a chama viva. O acrescentar será o equilíbrio defensivo, não sofrer tantos golos, porque continuamos a acreditar que vamos continuar a fazer muitos golos, evitando sofrer."



Objetivo:

"O nosso foco é este jogo. É um cliché, mas é verdade. Tivemos três dias, tudo de forma muito intensa, muita informação, a máquina completamente oleada. Entrámos, recebemos informação de todos os departamentos, foram dias muito intensos e nem deu para olhar para a tabela. Mas somos muito ambiciosos, queremos continuar a ganhar, queremos que a equipa se sinta feliz em campo. Neste sentido, queremos acrescentar isso e não olhar para a tabela, olhar para o próximo jogo, tentar ganhar e seguir em frente. No final faz-se as contas."



Ricardo Horta:

"O Ricardo Horta está a regressar de lesão, está disponível para o jogo, vai poder acrescentar o seu contributo, são boas notícias para nós."



O que pediu António Salvador:

"O presidente pediu-me trabalho, para trabalhar de forma honesta, tentar ajudar a equipa, tentar ser genuíno ao ponto de criarmos um bom envolvimento entre jogadores, equipas técnica. Isso está a acontecer. Mas não nos deslumbramos, temos a cabeça focada no trabalho, nos passos que temos que dar para sermos mais fortes, há sempre espaço para sermos mais fortes. Se formos mais fortes, com a dinâmica que a equipa trazia, iremos continuar a crescer. Se chegar ao fim destes sete jogos, com o objetivo e retirando coisas positivas do que fizemos, fico extremamente feliz com o meu trabalho. A pensar menos em mim e mais na equipa e no clube."