Cádiz garante três pontos ao Famalicão aos 90+5

Um golo de Jhonder Cádiz, aos 90+5 minutos, garantiu ao Famalicão uma vitória por 3-2 sobre o Vizela, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Chiquinho (oito minutos) e Riccieli (43) deram uma vantagem confortável ao conjunto famalicense, mas Lokilo (55) e Petrov (80) conseguiram alcançar o empate para os vizelenses, antes de o avançado venezuelano consumar o triunfo da equipa da casa nos instantes finais.

Ainda com um encontro em atraso, diante do Sporting, o Famalicão segue no oitavo lugar, com 34 pontos, enquanto o Vizela mantém-se em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com 21, dois acima do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que no domingo recebe o Portimonense, 16.º, com 23.

Veja o resumo da partida: