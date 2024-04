Farense derrota Boavista e regressa às vitórias

O Farense colocou fim a uma série de nove jogos sem vencer na I Liga de futebol, ao bater em casa o Boavista, por 2-0, no jogo que abriu a 28.ª jornada da competição.

No Estádio de São Luís, em Faro, Cláudio Falcão, aos 28 minutos, e Bruno Duarte, aos 39, marcaram os golos dos algarvios, que não venciam no campeonato desde 20 de janeiro, quando se impuseram ao Casa Pia, na 18.ª ronda.

Com este triunfo, o Farense sobe provisoriamente ao 10.º lugar, com 30 pontos, ultrapassando precisamente o Boavista, que é 11.º, com 29.

Veja o resumo da partida: