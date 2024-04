"Atitude inaceitável": Arouca descontente com acordo entre Daniel Sousa e Braga

Carlos Pinho voltou do estrangeiro recentemente e, por isso, ainda não falou com o treinador que levou o Arouca dos lugares de despromoção à luta pelo primeiro terço da tabela. "Se me perguntar se estou contente com ele, claro que não. Não posso ser hipócrita. Não fiquei contente com a atitude dos dois, não foi apenas com o Daniel, foi também com o presidente do Braga", completa.

"É inadmissível. São coisas que não se devem fazer entre o presidente do Braga e o nosso treinador, ainda por cima antes de um Braga-Arouca. Se eles queriam o Daniel Sousa, falávamos depois do jogo", lamenta o presidente Carlos Pinho, em declarações ao " O Jogo ".

Em Arouca, caiu que nem uma bomba o anúncio de Daniel Sousa como o treinador do Sporting de Braga a partir da próxima temporada . O técnico tem contrato com a equipa de Aveiro até ao fim da época e, em semana de jogo contra os arsenalistas, a notícia não foi bem recebida pelos dirigentes.

Joel Pinho é o diretor desportivo do Arouca e o homem responsável pela gestão diária do clube. Ao jornal "A Bola", denuncia uma reunião à revelia entre o treinador e António Salvador, princípio que levou o presidente dos minhotos a permitir a saída de Artur Jorge para o Botafogo.

"Daniel Sousa nunca nos comunicou que estava em contactos com o SC Braga, nem que ia assinar. Aquilo de que eu tinha conhecimento é de que estava em curso uma negociação durante o fim de semana, mas também lhe foi comunicado no domingo que essas negociações tinham terminado, uma vez que tínhamos um jogo importante esta semana. Já falámos com o treinador e mostrámos-lhe o nosso desagrado para com um comportamento não se coaduna com os princípios do Arouca. Foi inaceitável de ambas as partes", explica.

Salvador tentou levar Daniel Sousa para Braga ainda esta época, mas o Arouca pediu um milhão de euros. Joel Pinho explica as negociações: "O Arouca sempre salientou que as nossas condições só teriam validade até domingo à noite, uma vez que nós temos plena consciência que na segunda-feira se iniciava o microciclo de trabalhos que antecede o jogo de sábado, e não consideramos eticamente correto fazer qualquer tipo de negociação com uma equipa com a qual vamos jogar na semana seguinte".

Daniel Sousa, de 39 anos, foi contratado pelo Arouca em novembro para suceder a Daniel Ramos. À data, o Arouca estava em último lugar com seis pontos e apenas uma vitória somada.



À entrada para a jornada 28, o clube de Aveiro está no sétimo posto com 37 pontos, a cinco do Moreirense.

Em Braga, será a primeira vez como treinador principal que Daniel Sousa vai orientar uma pré-época. Depois de integrar a equipa técnica de André Villas-Boas durante mais de uma década e com passagens pelo FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha, Daniel Sousa terminou a época passada no Gil e a atual no Arouca.

O Braga, com Rui Duarte como treinador interino, recebe o Arouca de Daniel Sousa neste sábado, às 18h00, a contar para a 28.ª jornada da I Liga.