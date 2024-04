Nota 2 para João Pinheiro. "Penálti por marcar sobre Rafa"

O VAR Bola Branca, João Pinheiro, dá nota dois à arbitragem de João Pinheiro. Paulo Pereira faz uma avaliação positiva da arbitragem do árbitro, mas fica um lance por assinalar, com dedos apontados ao VAR Hugo Miguel.

"Foi um jogo muito ingrato, fez uma arbitragem com percentual muito grande de acerto, mas ficou um penálti por assinalar por falta de Coates sobre Rafa. A falha é também do VAR, parece-me lance para a intervenção. Arbitragem positiva na globalidade, mas lance marca o jogo e tem influência direta no resultado", avalia.

Nos lances da primeira parte, o golo de Rafa Silva é bem anulado - e invalidado antes da bola entrar na baliza - por fora de jogo "claro de Rafa".

"Não há motivo de penálti por possível mão de Esgaio e Di María pediu uma falta de Coates, mas é um corte absolutamente limpo. Perto do intervalo, um lance caricato: Tengstedt falha a receção por incapacidade e pede falta, mas não há contacto de Coates", termina.

Dentro de campo, Sporting e Benfica empataram a dois golos, resultado que permitiu a passagem dos leões à final da Taça de Portugal.