Manuel José e o dérbi: “O Rúben Amorim está a dar 10-0 a Roger Schmidt”

Rivalidades exacerbadas têm mais a separar os lados do que os que os une. Uma das exceções, quando falamos de Benfica e Sporting, é Manuel José. O ex-treinador, que comandou águias e leões, conversou com Bola Branca e fez a antevisão do dérbi que abre as portas do Jamor.

Com mais de três décadas de experiência acumulada, em bancos de suplentes dos quatro cantos do globo, Manuel José vê equipas "antagónicas", a começar nos que vão ao leme. "Se olharmos para o comportamento futebolístico e exibicional das duas equipas, o Sporting leva vantagem grande sobre o Benfica. O Rúben Amorim, neste momento, está a dar 10-0 a Roger Schmidt", atira Manuel José.

Para o antigo treinador, em Alvalade, aos comandos dos leões está alguém "tranquilo, sereno e que sabe o que faz". Pelo contrário, no outro lado da Segunda Circular, mora um treinador "com um discurso que não convence ninguém", inclusive Manuel José. "O Benfica ganha jogos com uma dificuldade tremenda, com erros e frente a adversários que normalmente golearia. Não me lembro de uma exibição convincente do Benfica e as desculpas são mais que muitas", adianta o ex-técnico de 77 anos.