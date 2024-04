Braga vence Portimonense por 5-3 e fica a dois pontos do FC Porto

O Sporting de Braga venceu esta segunda-feira na visita ao Portimonense por 5-3, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a dois pontos do FC Porto, terceiro classificado.

Os minhotos conquistaram a segunda vitória seguida e o sexto jogo sem perder graças aos golos de Bruma, aos três e 69, Banza, aos 49 e 61, este último, o 21.º na competição, de penálti, e Roger, aos 30, enquanto Pedrão, também na conversão de uma grande penalidade, aos 18, Hildeberto, aos 71, e Fukui, aos 86, marcaram para os algarvios.

O Sporting de Braga segue no quarto lugar, com 56 pontos, mais três do que o rival Vitória de Guimarães e menos dois do que os 'dragões', enquanto o Portimonense, que não vence há oito jogos e perdeu os últimos três, permanece no 16.º e antepenúltimo lugar, com 23 pontos, mais dois do que o Vizela, primeira equipa nos lugares de despromoção.

No final do encontro, Artur Jorge confirmou que há um acordo entre o SC Braga e o Botafogo para a transferência imediata do treinador para o Brasil. "É muito provável que hoje tenha feito aqui o último jogo", disse Artur Jorge.