Botafogo diz sim, Braga diz não. Futuro de Artur Jorge continua incerto

A saída de Artur Jorge do comando técnico do Sporting de Braga para o Botafogo continua incerta. Os dois clubes estão a contradizer-se sobre a chegada a um acordo para mudança imediata de clube do treinador português.

O site "Maisfutebol" avançou, esta segunda-feira, que o Sporting de Braga travou o acordo para a rescisão e saída de Artur Jorge, depois de não chegar a acordo com o clube de Rio de Janeiro e não conseguir um substituto imediato.

O substituto preferido pelos minhotos seria Daniel Sousa, mas as exigências do Arouca terão interrompido as negociações.

Pouco depois, o dono do Botafogo, John Textor, disse à Globo que o "acordo está assinado", e que o Braga foi "muito bem pago" para permitir a rescisão imediata de Artur Jorge. "Até agora, eles foram muito profissionais, e nós estamos satisfeitos com as negociações. Esperamos uma relação longa e colaborativa entre a Eagle Football e o SC Braga", disse o empresário.

John Textor acrescentou ainda que falou com Artur Jorge antes do jogo do Braga na noite desta segunda-feira, contra o Portimonense, e que o Braga recebeu 3 milhões de euros, divididos entre um pagamento imediato e crédito em futuras transferências de jogadores.

Artur Jorge terá reunido com o Botafogo na sexta-feira, sem autorização prévia, chegando logo a acordo com o emblema brasileiro. O treinador tem contrato com o Sporting de Braga até junho de 2025.