Ibercup. Este domingo já há finais

O torneio Ibercup, que está na 13.ª edição, entrou este sábado na fase das decisões.

No escalão de 2011, a final vai ser 100% internacional, com duelo marcado entre PSG e Goiás. Será, de resto, o primeiro jogo do dia deste domingo, logo às 8h50, no campo do Dramático.

Nos outros escalões ainda vão jogar-se as meias-finais em Cascais.

Em todos os escalões de futebol 11 vai haver pelo menos um finalista não português.

O presidente da Ibercup, Filipe Rodrigues, deu conta dos desafios desta organização, nomeadamente devido às condições atmosféricas.

“Tem sido, provavelmente, a edição mais desafiante do Ibercup. As condições climatéricas, principalmente nos dois primeiros dias do Torneio, puseram-nos à prova. Houve equipas, como o AC Milan, que não conseguiram aterrar em Lisboa e foram desviadas para o Algarve. Isso obrigou a uma reorganização logística, a nível de transporte e recalendarização de jogos. Para além disso, há que ressalvar que todos as partidas se realizaram, mesmo sob condições extremamente adversas. Graças ao esforço de todos, equipas, público, árbitros, staff, esta Ibercup Cascais 2024 já é um tremendo sucesso. Em 3 dias, já se jogaram mais de 600 jogos”.