Daniel Bragança. “Por vezes nem conseguia dormir” antes de torneios como este

Daniel Bragança, jogador do Sporting, é um dos padrinhos do torneio Ibercup e esteve no último dia do evento.

Importâncias de torneio como a Ibercup para os jovens?

"Tem muita importância, lembro-me quando tinha estes tipos de torneio, que nos marcavam e que estes miúdos vão sempre recordar. Eram dias a respirar futebol, sem pensar em mais nada, jogar contra grandes equipas. É o melhor que lhes pode acontecer. Espero que estejam a desfrutar e a serem felizes"

É aqui que se começa a dar os primeiros passos, apenas por diversão?

"Não têm muita responsabilidade, apesar de acreditar que querem sempre ganhar, mesmo assim não há responsabilidade. É aproveitar esta fase que é muito boa, sejam felizes. Tenho imensas saudades destes torneios. Lembro-me de viver com muita intensidade, por vezes nem conseguia dormir na noite antes. Espero que assim o façam e aproveitem ao máximo."

É aqui que começam a sentir a montra do futebol?

"Sabíamos da importância destes torneios, das equipas que vinham e isso era uma motivação, saber que íamos jogar contra grandes equipas, grandes jogadores de diferentes países com esta idade. Era um estímulo diferente e é por isso que estes torneios são muito bons."

Para o Daniel Bragança, enquanto padrinho da Ibercup que significado é que tem?

"Um significado muito grande, é uma honra e um prazer ser padrinho deste torneio. Saber que fiz as coisas bem, agora estou deste lado, mas já estive do lado deles, por isso tem um significado muito grande"

Ser padrinho é algo importante do ponto de vista simbólico, até pelo seu momento no Sporting?

“Não quero tirar o protagonismo destes miúdos. É uma honra estar aqui como padrinho, como é óbvio, o mais importante é que se divirtam, sejam felizes dentro de campo".