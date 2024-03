Benfica em vantagem contra Sporting na Taça de Portugal

O Benfica venceu o Sporting, por 1-0, e está em vantagem na meia-final da Taça de Portugal feminina.

O único golo da partida foi apontado pela internacional lusa Carole Costa, aos 33 minutos, na sequência de um canto.

A partida teve várias oportunidades junto às duas balizas, com as duas guarda-redes em destaque, mas as encarnadas acabaram por ser mais fortes na parte final e justificaram a vantagem.