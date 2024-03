Artur Jorge esclarece futuro depois do jogo contra Portimonense

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, remeteu para depois do jogo de segunda-feira com o Portimonense, da 27.ª jornada da I Liga, mais esclarecimentos sobre o seu futuro.

Nos últimos dias, foi noticiado que Artur Jorge tem um acordo para ser o próximo treinador dos brasileiros do Botafogo e que orientará os bracarenses pela última vez no reduto dos algarvios.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, e questionado sobre se recebeu um convite do Botafogo, o treinador não respondeu de forma clara, remetendo mais esclarecimentos sobre o seu futuro para depois da partida.

"Vocês têm muita informação, sei de tudo o que se está a passar em relação ao meu futuro imediato, creio que em parte já respondo a essa questão, e olharemos para o futuro depois do jogo de Portimão", disse.

Artur Jorge assegurou a sua "serenidade" e total "foco no jogo de Portimão".

"A minha realidade, neste momento, é o Sporting de Braga. Queremos fazer um jogo bem feito em Portimão e, depois, falaremos, se houver necessidade, sobre o meu futuro", reforçou.

A uma pergunta de um jornalista brasileiro sobre o que conhece do Botafogo, Artur Jorge disse: "conheço muita coisa já não só do Botafogo, mas também do campeonato brasileiro, da própria cidade [Rio de Janeiro], porque sou um homem do futebol e tenho que estar preparado para poder conhecer todas as realidades".

Nos últimos 11 jogos de competições nacionais, o Sporting de Braga só perdeu uma vez (5-0 com o Sporting, na 21.ª jornada), enquanto os algarvios vêm de uma série de sete rondas seguidas sem vencer (dois empates e cinco derrotas).

Se ganharem, os minhotos ficam a dois pontos do FC Porto, que ocupa o terceiro lugar.

"Vamos reencontrar um adversário que já defrontámos duas vezes este ano [duas vitórias para o Sporting de Braga, 6-1 em casa, para o campeonato, e 4-1, fora, na Taça de Portugal], sabemos da sua capacidade e do seu momento. Como sempre, temos a ambição e a determinação de poder somar mais três pontos no nosso trajeto, uma vez que com oito jogos por disputar será muito importante não desperdiçar oportunidades e encurtar distâncias para quem está à nossa frente. Queremos manter a continuidade de vitórias, [a eventual saída] não muda rigorosamente nada", defendeu.

Niakaté está recuperado e está de volta, em sentido contrário de outro central, Paulo Oliveira, que saiu lesionado da jornada anterior (vitória por 2-1 sobre o Gil Vicente). Adrián Marín, Borja e Ricardo Horta também falham o jogo de Portimão devido a lesão.

Artur Jorge chamou ainda o central Nuno Matos, da equipa B.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 53 pontos, e Portimonense, 16.º, com 23 pontos, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Portimão Estádio, em jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.