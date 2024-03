O Vitória Guimarães reforçou o quinto lugar da I Liga, igualando provisoriamente o Sp. Braga, quarto, ao vencer em casa o vizinho Moreirense por 1-0, na 27.ª jornada.

O internacional português Jota Silva marcou, aos 68 minutos, o tento do quarto triunfo consecutivo dos anfitriões.

O conjunto de Álvaro Pacheco soma os mesmos 53 pontos do Sp. Braga, que joga em Portimão na segunda-feira, enquanto o Moreirense manteve-se com 42, no sexto lugar.

Veja o resumo da partida: